New zealandske betjente kan nu bære hijab

Flere lande har allerede indlemmet den muslimske beklædningsgenstand hijab som en del af politiuniformen. Senest det new zealandske politi, der ønsker at få en mere demografisk repræsentativ politistyrke, skriver det britiske medie BBC

New Zealands politistyrke kommer nu med en tilføjelse til deres uniform, skriver det britiske medie BBC.

Det er ikke en tilføjelse, som alle betjente bliver påkrævet at iføre sig, der er nemlig tale om den muslimske beklædningsgenstand hijab. Hensigten er ifølge en talsperson at skabe en mere inkluderende politistyrke, der i højere grad reflekterer landets diverse samfund.

Processen blev påbegyndt allerede i 2018 efter rekrutteringsbesøg på landets gymnasieskoler.

Første hijab-klædte politibetjent

Den muslimske politikonstabel Zeena Ali bliver den første new zealandske betjent til at iklæde sig hijab som en del af uniformen.

Zeena Ali er født i Fiji, men flyttede til New Zealand som barn. Hun meldte sig under politiets faner, netop fordi hun syntes, det skortede på muslimske kvinder. Derfor glæder hun sig over tiltaget:

”Det føles rigtigt godt at kunne iføre sig hijab og vise den frem for resten af politiet som en del af min uniform,” fortæller hun til The National Daily, og tilføjer:

”Jeg tror, at flere muslimske kvinder vil være mere tilbøjelige til at blive politibetjente, når de ser det.”

Andre lande gik foran

Det new zealandske politi er dog ikke det første til at indlemme den muslimske beklædningsgenstand som en del af uniformen, skriver BBC.

Allerede i 2004 tillod det australske politi i Victoria den muslimske politibetjent Muha Sukkar at bære hijab på arbejdet.

I 2006 godkendte Metropolitan Police i London en uniformshijab, og i 2016 fulgte det skotske politi trop.

Se den nye hijab-uniform her: