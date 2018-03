Billedserie: Pesach - den jødiske påske

Pesach er en af de mest centrale jødiske højtider. Her mindes jøderne israelitternes tid som slaver under Farao samt befrielsen og udvandringen fra Egypten, som blev ledt an af Moses. Her kan du se billederne fra den jødiske påske-fejring

Kristne fejrer påske, jøder fejrer pesach, som er en af de centrale jødiske højtider, som falder i marts eller april måned. Her mindes jøderne israelitternes tid som slaver i Egypten, samt befrielsen og udvandringen med Moses.

Hvad er pesach?

Pesach kaldes også det usyrede brøds fest, da der under den otte dage lange højtid er forbud mod at spise hævet og gæret brød. Indledningen til pesach er blandt andet en grundig hovedrengøring af huset, hvor alt, der har været i kontakt med gæret brød fjernes.

Forbudet mod det syrede brød stammer fra fortællingen om udvandringen fra Egypten. Ifølge beretningen fra 2. Mosebog kapitel 12 i Bibelen, lod Gud ti plager ramme egypternes Farao, der ikke ville lade israelitterne gå fra slaveriet. Da de endelig fik tilladelse til at forlade landet, måtte de skynde sig så meget, at dejen ikke nåede at hæve.

Pesach betyder i øvrigt 'forbigang' som en reference til den sidste plage, hvor dødsenglen slog alle førstefødte, egyptiske børn ihjel. De jødiske børn reddede livet, fordi jøderne havde smurt blod fra et slagtet lam på dørstolperne til deres huse, som Gud havde befalet dem. Når dødsenglen så dette, ville den gå forbi.

Højtiden indledes med et stort måltid, der kaldes seder. Seder er højdepunktet for pesach, hvor man samler familien og læser beretningen fra 2. Mosebog op.

På den sidste aften under pesach-fejringen er det en tradition at holde sig vågen hele natten for at mindes israelitternes lange vandring gennem det Røde Hav for at komme væk fra slaveriet Egypten.

