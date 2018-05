For enhver muslim er der fem vigtige elementer i den daglige trospraksis, og de kaldes "de fem søjler." Brug et minut og bliv klogere på islams fem søjler her

De fem søjler er en betegnelse for de fem grundlæggende dele af den muslimske trospraksis. Enhver muslim er pålagt at følge disse fem retningslinjer.

Vil du vide, hvad de er? Brug ét minut her: