Grafik: Sådan har coronakrisen påvirket troen i forskellige lande

En ny rapport kaster lys over coronakrisens indflydelse på menneskers tro i 14 forskellige lande. Få overblikket her

Coronakrisen har vendt op og ned på den daglige tilværelse for mennesker over hele kloden. Men hvilken effekt har pandemien haft på menneskers tro?

Pew Research Center har i en ny undersøgelse spurgt 14.276 personer fordelt på 14 lande – herunder Danmark – om pandemien har styrket deres tro.

Og konklusionen peger bestemt ikke i retning af en global religiøs vækkelse. I alle 14 lande gælder det, at størstedelen af de adspurgte siger, at coronakrisen ikke har haft den store betydning for deres tro.

Men enkelte lande skiller sig alligevel ud fra mængden.

28% af amerikanerne siger, at deres tro er blevet stærkere som følge af virussens hærgen. Og blandt hvide evangeliske protestanter – en af de i forvejen mest troende grupper i USA – er tallet oppe på 49%.

Indenfor Europas grænser er Spanien og Italien de store højdespringere. Her svarer omkring en sjettedel, at coronapandemien har styrket deres tro.

Danskernes oplevelse er en helt anden, viser undersøgelsen. Her er det kun 2%, der siger, at coronakrisen har haft en positiv effekt på deres religiøse tro. Danmark er dermed det land, hvor færrest siger, at deres tro er blevet styrket som følge af pandemien.

