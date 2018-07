Mette Bock: Min yndlingsbog viser bagsiden af kvindefrigørelsen

Hvilken bog vil du anbefale andre at tage med i hængekøjen? For kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) er svaret en roman om kvindefrigørelsens nye tider på godt og ondt

Man kan tage pigen væk fra Langeland, men man kan ikke tage Langeland væk fra pigen.

Sådan kunne Merete Pryds Helles anmelderroste roman ”Folkets skønhed” beskrives med en enkelt sætning. Bogen, der vandt De Gyldne Laurbær i 2016, handler om Marie, som bliver gift og flytter væk fra sit barndoms Langeland præget af fattigdom, vold og store børneflokke. Hun får mulighed for at udleve den moderne drøm i et parcelhuskvarter i Hovedstadsområdet – men bliver hun mere lykkelig her i en højere økonomisk klasse i årene, hvor kvinderne indtog arbejdsmarkedet?

Ikke nødvendigvis. Og det er en af grundene til, at ”Folket skønhed” er kirke- og kulturminister Mette Bocks (LA) yndlingsbog:

”Romanen handler om, hvad der skete i 1960’erne og 70’erne, da kvinderne frigjorde sig fra de snærende sociale og lokale bånd, som havde bundet dem i ufrihed gennem århundreder. Hovedpersonen Marie oplever økonomisk frihed og de nye eksistensvilkår for kvinder på godt og ondt,” forklarer hun.

Mange danskere oplevede det materielle løft i disse år, og det minder Mette Bock om hendes egen familie, der også flyttede fra land til by:

”Min mor var af den generation, der kom ud på arbejdsmarkedet. Jeg er jævnaldrende med forfatteren og har oplevet den der nybyggerånd, der var i parcelhuskvarterene. Jeg finder det fantastisk, at Merete Pryds Helle på den ene side beskriver den positive udvikling med større frihed, men også viser bagsiden af den udvikling, som er et tab af fællesskab.

Kvinderne ledte efter en ny identitet, for udover dem, som var i front i kvindekampen, var der jo en hel generation, som stadig blev holdt derhjemme. De skulle passe hjem og børn, og de endte i stor ensomhed. Førhen arbejdede man hele tiden, men der var også et fællesskab. Derfor gør fortællingen helt ondt i hjertet – men det er beskrevet med en varme.”

Smagsprøve på nutiden

Romanen gjorde et stort indtryk på hende, da den klart beskrev, hvordan alle tidsepoker både byder på grundlæggende ting, som bliver bedre – men også på en bagside af udviklingen og et tab af noget andet.

”Folkets skønhed” har derfor været som en smagsprøve på nutidens samfund, som også rummer nogle udfordringer og tab, siger Mette Bock:

”I dag er samfundet mere individualiseret end fællesskabsorienteret. Man tænker 'jeg' i stedet for 'os.' Det giver en større frihed til at beslutte, hvordan man vil leve, men bagsiden er ensomheden, og det at vi kan svæve frit i luften uden fællesskaber. Vi fødes jo ind i fællesskaber, men jeg synes nu alligevel, at pendulet er svinget lidt for meget til en side, så fællesskaberne er blevet mere utydelige.”

Læseren får gennem hovedpersonen Marie derfor større forståelse for, hvordan disse fællesskaber har ændret sig med tiden:

”Marie søger et nyt fællesskab med de andre kvinder i parcelhuskvarteret. Hun føler sig skæv, dum og forkert, fordi hun har en anden baggrund og kommer fra landet. Hun synes ikke, der er nogen mening i hendes liv. Jeg kan godt savne de store fortællinger i moderne udgave, og det har denne bog. Vi har brug for nogen, vi kan identificere os med for at forstå os selv og andre,” fortæller Mette Bock, og tilføjer til anbefalingen:

”Og så er romanen skrevet i et vidunderligt sprog. Det er helt afgørende for læseoplevelsen. Den beskriver problemerne ved fremskridtet, men ikke ønsket om at vende tilbage til de gamle dage. Den husker at få nuancerne med og åbner for et større perspektiv.”