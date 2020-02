Billedserie: Kinesisk nytår i rottens tegn

Over hele verden fejres det kinesiske nytår, også kendt som forårsfest eller månenytår. Det er den vigtigste højtid i den kinesiske kalender, for det gælder om at finde lykken og afværge onde kræfter

Det kinesiske nytår markeres med en række traditioner, der gentages på præcis samme måde hvert år. Et skiftende element er dog det nye års dyretegn, og i år er det rottens år.

I kinesisk kultur associeres rotten ikke med et skadedyr, men symboliserer derimod charme, rigdom, fleksibilitet og giver særligt gode betingelser for lykke. Rotten er derfor også synlig i gadebilledet, hvor den er portrætteret på røde lanterner, kan købes som nøglering og bliver båret som maske under gadeoptog over hele verden, lige fra Beijing til London.

Festlighederne markeres også med en såkaldt genforeningsmiddag, hvor familien samles om et lige så traditionsrigt måltid bestående af fiskeretter, tørret kød og dumplings, der symboliserer lykke.

Med rotter, røde farver, fyrværkeri og fællesskab går kineserne altså ind i et nyt år, der på trods af en udfordrende begyndelse forhåbentlig vil bringe lykke til det kinesiske folk.